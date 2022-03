Briatore operato ieri a Milano: “Tutto è andato bene”

Ieri l’imprenditore Flavio Briatore è stato operato a Milano per una tenoraffia del tendine di Achille. L’operazione, ha detto Briatore, è andata bene. Ad annuncialo è stato lui stesso con un post su Instagram: “Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”.