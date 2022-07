Bridge, Italia argento agli Europei U26 di Veldhoven, oro Francia e bronzo Israele

(Adnkronos) – La nazionale italiana Under 26 di Bridge, diretta dai tecnici Dario Attanasio e Valerio Giubilo, ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Veldhoven dopo un testa a testa con la Francia; al terzo posto si è piazzato Israele.Vincitori della medaglia d’argento i due gemelli Giubilo, nati a Roma, Gianmarco Giubilo è tuttora tesserato per l’Associazione Accademia del Bridge di Roma. Anche Federico Porta è romano, ed è tesserato per l’Associazione Università del Bridge. Gabriele Giubilo e Federico Porta erano tra i vincitori del mondiale 2017, e si sono brillantemente confermati in Olanda.

Gli azzurri hanno condotto a lungo il campionato, ma un passaggio a vuoto con due sconfitte consecutive contro Svezia e Croazia hanno permesso ai transalpini di sorpassarci, e dopo non c’è stato più spazio per il recupero. La medaglia d’argento è stata conquistata con un turno di anticipo: il nostro vantaggio sulle inseguitrici era ormai incolmabile.