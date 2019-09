Brindisi, giovane sparato in testa. Morto in ospedale

Tragedia a Brindisi, dove un ragazzo di 19 anni sarebbe morto per un colpo di pistola alla testa. A quanto risulta, la vittima sarebbe coinvolto in alcune condotte illecite ed è morto in ospedale. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 6.00

Il ragazzo 19enne di Brindisi morto in ospedale si chiamava Giampiero Carvone. La vittima, che aveva precedenti per furto, è stata ferita con tre colpi di pistola alla testa. Il ragazzo è deceduto dopo il trasporto in ospedale.

Aggiornamento ore 7.00

L’omicidio di Giampiero Carvone, 19enne di Brindisi, è avvenuto nel rione Perrino, in via Tevere, vicino a dove il ragazzo abitava. Sul caso sono state aperte le indagini da parte della Squadra mobile della questura.

Dopo la sparatoria, il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Aggiornamento ore 12.00