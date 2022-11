Briziarelli (Confindustria): ‘Multinazionali strategiche per l’Umbria’

(Adnkronos) – “Le multinazionali sono un driver strategico per la nostra Regione: ci danno quel valore aggiunto che in Umbria a volte ci manca”. Così Vincenzo Briziarelli, presidente Confindustria Umbria, a margine della presentazione del report ‘Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali – La regione Umbria’, redatto dall’osservatorio imprese estere dell’Advisory board investitori esteri (Abie) di Confindustria e presentato questa mattina in un incontro presso lo stabilimento Nestlé Perugina a S. Sisto (PG).

“Come Confindustria nel 2021 abbiamo firmato un protocollo d’intesa con Confindustria nazionale e con la Regione per riuscire a consolidare gli investimenti esteri. La Nestlé ha portato avanti un progetto che nasce dalla famiglia Spagnoli, quello del Bacio Perugina che per noi è un’istituzione e un’icona: come la Francia ha la Baguette e Napoli ha la pizza noi abbiamo il Bacio”, ha concluso Briziarelli.