Brozovic, patente ritirata: il motivo? Positivo all’alcoltest

Non si può certo dire che questo sia un periodo fortunato per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter sta annaspando in campionato così come tutta la squadra, che dalle vertigini scudetto è passata alla paura di un’altra stagione anonima. E a complicare ulteriormente questo periodo è arrivata una brutta sorpresa per il croato.

Brozovic, infatti, è stato trovato positivo all’alcoltest (superava di poco i limiti previsti) dopo aver passato un semaforo con il rosso. Si trovava a bordo della sua Rolls Royce in una zona poco distante dai Navigli quando è stato fermato dai Carabinieri.

L’esito del test e il mancato stop al semaforo rosso hanno spinto le forze dell’ordine a sospendere la patente del centrocampista croato, che dovrà ora cercare riscatto almeno in campo. Un segnale del momento difficile che si respira in casa Inter e che si nota anche da queste piccole cose.