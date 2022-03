Bruce Willis ha l’afasia, costretto a lasciare il mondo del cinema

Anche i più duri, a volte, devono arrendersi. Come Bruce Willis, costretto a lasciare il cinema a causa di un problema neurologico, l’afasia, che non gli permette di comprendere e produrre il linguaggio. L’attore, 67 anni, lascia così il mondo del cinema. Lui che aveva fatto del coraggio la sua arma migliore anche nei film.

Ad annunciare la dolorosissima scelta di Bruce Willis non è stato lui in persona, ma Rumer, la figlia, in un post su Instagram firmato anche da altri famigliari: “Questo è un momento difficile per la nostra famiglia e apprezziamo davvero il vostro persistente affetto, compassione e sostegno”, si legge nel messaggio.

Continua il post social, a cui hanno fatto seguito migliaia di messaggi da parte dei fan: “Agli straordinari fan di Bruce, vogliamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto dei problemi di salute e di recente gli è stata diagnosticata una afasia, che ha compromesso le sue abilità cognitive e per questo metterà da parte la sua carriera che significa tanto per lui”.

La carriera di Bruce iniziata negli anni Ottanta è quindi giunta al termine. L’attore può vantare di aver recitato in film importantissimi come Pulp Fiction, Die Hard, Il sesto senso, Miami Vice e tanti altri. Tre film in cui compare. Inoltre, sono in fase di post-produzione e quindi usciranno nelle sale. Ma, purtroppo, saranno gli ultimi.