Brusca torna in libertà: le reazioni di politici ed uomini di Stato alla scarcerazione dell’ex boss pentito

Come riportiamo in un altro articolo, in virtù dei benefici di legge ottenuti in conseguenza del suo ‘pentimento’, da ieri Giovanni Brusca, l’ex boss mafioso che fece saltare in aria il giudice Falcone e la sua scorta, è un uomo libero.

Come dicevamo, nessun ‘regalo’ o ‘abbaglio’ da parte dei giudici: avendo il mafioso contribuito con il suo pentimento a fare luce sulle vicende interne a Cosa Nostra, ha ‘riscosso’ quanto previsto dalla legge. Una legge che, come ha ricordato Maria Falcone, voluta dal giudice stesso.

Ovviamente la notizia ha comunque provocato un diffuso senso di rabbia ed amarezza, che ha finito per coinvolgere chiunque, dal cittadino comune ai nostri leader politici, passando per gli uomini di Stato:

Morra: “Ricordo che ci sono 70enni che continuano a guidare i sodalizi mafiosi”

Benché ‘uomo di Stato’ e direttamente coinvolto nella vicenda (in qualità di presidente della Commissione Antimafia), Nicola Morra non può non estranee il suo disappunto: “A 64 anni ha la capacità di tornare a essere immediatamente efficiente, vero è che resta in libertà vigilata per quattro anni ma ricordo che ci sono 70enni che continuano a guidare i sodalizi mafiosi”. Poi ‘toccato’ dalle dichiarazioni rilasciate dalla vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, Morra aggiunge: “Le parole di Tina Montinaro, a mio avviso, conservano un grumo di verità, quando evoca l’ipocrisia che accompagna tante celebrazioni ufficiali per il 23 maggio o il 19 luglio. Da un lato capisco chi ha ancora le cicatrici di quelle stragi, nelle sue parole c’è un fondo di verità su cui tutti noi dovremmo ragionare. Noi ricordiamo in particolar modo nell’esatto verificarsi delle ricorrenze, ma di fatto ci facciamo cogliere impreparati da quella gestione sapiente da parte di tanti uomini che lavorano per l’antistato in quei piccoli meccanismi con cui chi ha attaccato e offeso lo Stato si trova ad esserne non uno sconfitto bensì un vincitore”. Quindi il presidente della Commissione Antimafia poi commenta, “E qui il pensiero va non alla singola scarcerazione, quindi a quanto avvenuto oggi con Giovanni Brusca ma al problema dell’ergastolo ostativo e a come noi si abbia difficoltà a riconoscere la virulenza del fenomeno mafioso, per cui non mi sento di condannare le parole di Tina Montinaro anzi mi sembra che tutti si debba ragionare sul grumo di verità che emerge dalle stesse parole di Tina Montinaro. Poi conclude infine Morra – naturalmente non mi associo a dei giudizi molto affrettati e pressappochisti in chiave giustizialistica tipo quelli salviniani”.

Ingroia: “Purtroppo questo è ciò che prevede l’ordinamento giuridico. E va accettato”

Abbastanza rodato dalle dinamiche, spesso crudeli, che ruotano intorno alla criminalità organizzata, per Antonio Ingroia (ex procuratore aggiunto di Palermo), ”E’ comprensibile che possa fare impressione che l’uomo che ha ucciso Giovanni Falcone, che è stato il responsabile della morte orribile del piccolo Giuseppe Di Matteo, possa tornare in libertà, ma un conto è la condanna morale, un conto quello che prevede l’ordinamento giuridico. E va accettato“.

Letta: “Un pugno nello stomaco, Tutti gli italiani si sono chiesti come sia possibile”

Nel coro di disappunti che, all’unisono, si è sollevato nel Paese, spicca anche la voce del segretario del Pd, Enrico Letta: “La scarcerazione per fine pena dell’ex boss Giovanni Brusca è stata un pugno nello stomaco. Tutti gli italiani si sono chiesti come sia possibile. Anche io ho letto le parole di Maria Falcone che è rimasta anche lei colpita umanamente ma quella legge, ha aggiunto Maria Falcone, l’ha voluta anche mio fratello, perché è una legge che ha consentito tanti pentimenti, arresti e ha consentito di scardinare la criminalità e la mafia“.

Salvini: “Non è questa la ‘giustizia’ che gli Italiani si meritano”

Appresa la notizia, Matteo Salvini ha dichiarato: “Autore della strage di Capaci, assassino fra gli altri del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell’acido perché figlio di un pentito. Dopo 25 anni di carcere, il boss mafioso Giovanni Brusca torna libero. Non è questa la ‘giustizia’ che gli Italiani si meritano”.

Meloni: “È una sconfitta per tutti, una vergogna per l’Italia intera”

Indignata anche Giorgia Meloni, che ha commentato: “Il boss di Cosa Nostra Giovanni Brusca – lo ‘scannacristiani’ che ha ‘commesso e ordinato personalmente oltre centocinquanta delitti’, ha fatto saltare in aria il giudice Falcone e la sua scorta e ha ordinato di strangolare e sciogliere nell’acido il piccolo Di Matteo – è tornato libero. È una notizia che lascia senza fiato e fa venire i brividi. L’idea che un personaggio del genere sia di nuovo in libertà è inaccettabile, è un affronto per le vittime, per i caduti contro la mafia e per tutti i servitori dello Stato che ogni giorno sono in prima linea contro la criminalità organizzata. Venticinque anni di carcere sono troppo pochi per quello che ha fatto”. Dunque, conclude la leader di Fdi, “È una sconfitta per tutti, una vergogna per l’Italia intera”.

Carfagna: “Un atto tecnicamente inevitabile ma moralmente impossibile da accettare”

Ha affidato a Twitter la sua reazione alla scarcerazione dell’ex boss, la ministra di Fi per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna: “La scarcerazione del ‘pentito’ Giovanni Brusca è un atto tecnicamente inevitabile ma moralmente impossibile da accettare. Mai più sconti di pena ai mafiosi, mai più indulgenza per chi si è macchiato di sangue innocente. Sono vicina ai parenti delle vittime, oggi è un giorno triste per tutti”.

Raggi: “E’ una vergogna inaccettabile, un’ingiustizia per tutto il Paese”

Anche la prima cittadina della Capitale, Virginia Raggi, ha voluto commentare la ritrovata libertà dell’ex mafioso: “Brusca libero? Non voglio crederci. E’ una vergogna inaccettabile, un’ingiustizia per tutto il Paese. Sempre dalla parte delle vittime e di chi lotta e ha lottato contro la mafia“.

Dalla Chiesa: “Non mi aspettavo l’ennesima vergogna della giustizia in Italia”

‘Ferita a vita’ per quanto accaduto all’amato genitore (il Generale dei Carabinieri ucciso a Palermo), Rita Dalla Chiesa ha affermato che “la scarcerazione di Giovanni Brusca è una vergogna di Stato. Sono sconvolta per quanto accaduto. Non mi aspettavo l’ennesima vergogna della giustizia in Italia“.

Max