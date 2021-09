Brutta caduta per Elton John, tour rinviato

Brutta caduta per Elton John, costretto a rinviare il tour: l’artista dovrà operarsi. “E’ con grande tristezza e cuore pesante che sono costretto a rischedulare le date 2021 del mio ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’ in europa e nel Regno Unito al 2023”, annuncia lo stesso Elton John in un messaggio scritto su Instagram, in cui rivela i motivi della decisione. “Alla fine delle mie vacanze estive sono caduto goffamente su una superficie dura -dice la popstar- e da allora ho avuto notevoli dolori e fastidi all’anca. Nonostante un’intensa fisioterapia e trattamenti specialistici, il dolore ha continuato a peggiorare condizionando anche i movimenti”.

Elton John rivela che dovrà operarsi: “Mi è stato consigliato di operarmi il prima possibile per poter tornare in piena forma ed essere sicuro che non ci siano complicazioni a lungo termine. Sto intraprendendo un programma intensivo di fisioterapia che mi riporti ad una piena mobilità senza dolore”.

Il cantante non mancherà invece al grande evento di solidarietà mondiale ‘Global Citizen Live’ previsto per il 25 settembre. “Essendo solo cinque canzoni si tratta di un impegno molto diverso rispetto a quello di un tour dove devi cantare per tre ore di seguito ogni notte -spiega- e attraversare ogni notte diversi paesi. Dopo questo, ho in programma l’operazione, in modo da essere sicuro di tornare in pista a gennaio 2022 a New Orleans”.

“So bene -aggiunge- quanto siano stati pazienti i miei incredibili fan da quando il tour è stato interrotto a causa del Covid lo scorso anno, e mi si spezza il cuore nel dovervi far aspettare ancora altro tempo”. “Sento totalmente la vostra frustrazione dopo l’anno che abbiamo trascorso. Vi prometto -conclude la star- che mi assicurerò che l’attesa sia valsa la pena”.