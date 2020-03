Bruxelles non avalla Ue zona rossa, ma ok ad una linea comune

L’Italia è nel pieno dell’emergenza contagi, nel frattempo anche Germania e Francia stanno ‘iniziando’ a capire di cosa si tratta. Dunque, dopo un’apparente reticenza, sollecitata soprattutto dai politici italiani, al Ue sembra finalmente ‘aver capito’ che urge una linea comune per fronteggiare emergenze come questa, di qui la proposta di dichiarare l’Europa intera Ue zona rossa, con stesse regole per tutti. Così oggi Tuttavia Eric Mamer, portavoce capo della Commissione Europea, ha tenuto a ricordare “che nell’Unione Europea, ai sensi dei trattati, le misure in campo sanitario sono competenza nazionale”.

“I ministri della Salute saranno sempre in contatto”

Poi il portavoce ha però annunciato che “D’ora in poi ci sarà una riunione quotidiana dei ministri della Salute e dell’Interno per scambiarsi informazioni e coordinarsi, per quanto riguarda le misure adottate. Questo sarà certamente un mezzo efficace e potente per vedere quali sono le migliori strategie per rispondere alla crisi e non adottare semplicemente misure individuali. Lavoriamo nel quadro delle prerogative dell’Ue e degli Stati membri, tentando di fare in modo che questo porti nella giusta direzione”.

Max