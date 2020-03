BTS: chi sono i nuovi Backstreet Boys coreani, star della K-Pop

Dopo che in questa giornata il nome dei BTS è ritornato fra i trending topic di twitter, in tanti in Italia si stanno chiedendo chi possano essere questi cantanti che, a parte i seguaci della nicchia, sono totalmente all’oscuro dello strepitoso successo di questa boy band coreana.

È sicuro dire che i BTS sono uno dei più grandi gruppi pop al mondo in questo momento, e la boyband k-pop è appena agli inizi.

BTS, chi sono, nomi, membri, canzoni della boy band sudcoreana

Mentre i fan dei BTS si preparano a guardare i loro ragazzi preferiti intraprendere il loro tour mondiale Map Of The Soul, ricapitoliamo la loro storia e il successo della band finora.

BTS è formata da sette artisti: V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope. Sono un gruppo di musicisti pop della Corea del Sud e il nome della band è l’acronimo della frase coreana Bangtan Sonyeondan che potremmo tradurre come “Boy Scout a prova di proiettile”.

Tuttavia, sono anche conosciuti come Bangtan Boys e hanno adattato il loro nome BTS per indicare anche “Beyond The Scene”, ovvero oltre la scena.

Il gruppo è stato formato dalla compagnia di intrattenimento Big Hit Entertainment nel 2013 e pubblica brani attraverso Universal Music. Allo stato attuale la boy band ha pubblicato sei album in studio, tre in coreano e tre in giapponese, mentre il loro ultimo album, Map of the Soul è uscito il 21 febbraio 2020.

Come diverse band pop, il gruppo ha nomi di scena che differiscono dai loro nomi reali. RM (ex Rap Monster, nato Kim Nam-joon) è il rapper principale e il leader della band. Il 25enne ha studiato in Nuova Zelanda ed parla correntemente l’inglese.

Jin (nato Kim Seok-jin) ha 27 anni, è un cantante e ha una laurea in arte e recitazione. È il membro più anziano del gruppo. Suga (nato Min Yoon-gi) ha 26 anni ed è un altro rapper nella band.

J-Hope (nato Jung Ho-seok), 25 anni, è uno dei cantautori del gruppo e ha oltre 77 canzoni accreditate a suo nome. Il cantante V (nato Kim Tae-hyung) ha 24 anni, mentre il membro più giovane è il 22enne Jungkook (nato Jeon Jung-kook).

Jimin (nato Park Ji-min) ha 24 anni ed è il cantante principale, ultimo membro a far parte della band.

La band ha avuto numerosi successi, tra cui:

Boy With Luv (featuring Halsey)

Idol

DNA

Fake Love

Mic Drop

Blood, Sweat & Tears

Save Me

Waste It On Me (Steve Aoki ft BTS)

Make It Right

I Need You