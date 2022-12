BTS, Jin parte militare: la band K-pop si ferma

(Adnkronos) – La stella del K-pop parte militare. Jin, 30enne membro dell’arcinota boy band BTS, ha iniziato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Il cantante ha raggiunto un centro dell’esercito a Yeoncheon, 60 km a nord di Seul, accolto da una schiera di reporter e – ovviamente – di fan. Una colonna di minivan è entrata nella struttura militare: con Jin (all’anagrafe Kim Seok-jin), anche una folta delegazione dell’agenzia Big Hit Music. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, anche gli altri membri della band – RM, Suga, Jimin, J-hope, V e Jungkook – indosseranno l’uniforme per assolvere gli obblighi militari.

Jin, nato nel 1992, ha potuto rinviare la leva fino alla fine del 2022 grazie ad una legge che tutela parzialmente “coloro che eccellono nell’arte e nella cultura popolare”: a 30 anni, però, nemmeno i milioni di dischi venduti garantiscono l’esenzione. L’artista ad ottobre ha annunciato che avrebbe risposto alla chiamata con qualche settimana d anticipo. Nel paese, tutti i cittadini abili alla leva devono prestare servizio per 18-21 mesi. Per Jin, come per ogni recluta, dopo 5 settimane di addestramento scatterà l’assegnazione ad una specifica unità. “Non ci vedremo per un po’, tornerò con ottima musica”, ha detto Jin in una chiacchierata con J-hope, che ha telefonato all’amico-partner dal palco dei MAMA Awards a Osaka, in Giappone. L’assenza di Jin condizionerà i progetti dei BTS, che dovrebbero tornare alla normale attività solo nel 2025, secondo l’agenzia sudcoreana Yonhap.