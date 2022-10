Bucci: “Genova città che si allarga sul mare con nuove superfici”

(Adnkronos) – Genova, 14 ott. (Adnkronos) (Red//Adnkronos)

“La città si allarga sul mare, la città acquisisce nuove superfici”. A dichiararlo è stato il sindaco di Genova Marco Bucci nella conferenza stampa in cui, a palazzo San Giorgio, è stata presentata l’assegnazione della commessa alla cordata diretta da Webuild per la costruzione della nuova diga foranea del Porto. “Alcune di queste nuove superfici d’acqua potranno poi essere riempite per fare nuovi moli e nuove banchine. E’ questo il futuro del porto di Genova, di questa nuova grande realtà logistica. Questa è una cosa epocale. Ci vorranno un po’ di anni di lavoro e noi lo seguiremo finché saremo in carica, dato che come tutti abbiamo un incarico pro-tempore. Faremo tutto il possibile perché la cosa venga facilitate vedremo metro dopo metro la diga avanzare”.

“Questa – ha proseguito Bucci – è una delle opere che la gente può toccare con mano vedendole avanzare. Si vede il sistema andare avanti e questo da confidenza e fiducia nel futuro e, soprattutto, la consapevolezza che stiamo lavorando per le future generazioni, per il futuro della nostra città e dell’Italia. Ricordiamo che questo non è un investimento solo per Genova e la Liguria, questo è un grande investimento, per la linea logistica del corridoio numero uno in Europa, dove passa il 55% della merce del continente e che garantisce lo sviluppo futuro per tutto il Nord Italia, oltre a Svizzera e Germania, che saranno servite anche grazie al Terzo Valico, da una linea logistica primaria. Abbiamo avuto delle difficoltà, non le si possono negare, e ce ne saranno ancora fino a quando la diga non sarà completata. Lo sappiamo tutti, ma le difficoltà le affrontiamo in modo concreto, serio, professionale e soprattutto trasparente che abbiamo dimostrato per il ponte, ed i risultati si vedono.”