(Adnkronos) – Un drone delle forze ucraine ha ripreso il momento in cui un carro armato russo colpisce un ciclista a Bucha, la cittadina a pochi km da Kiev dove decine di corpi di civili sono stati trovati in strada dopo la ritirata delle forse Russia. Le immagini sono state rilanciate sui social da Bellingcat, che ha geolocalizzato l’accaduto in via Yablunska, dove sono stati filmati e fotografati più cadaveri.