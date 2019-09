Bugatti Chiron: l’auto che infrange le 300 miglia orarie ha gomme speciali

Ha infranto tutti i record di velocità grazie alla dotazione di pneumatici speciali. La Bugatti Chiron nella versione speciale ha superato il muro delle 300 miglia orarie (per l’esattezza 304,773 mph, che equivalgono a oltre 490 km orari) e questo risultato è stato il frutto di un mix di innovazione tecnica e lavoro di squadra.

Notevole l’apporto dei tecnici Bugatti, Dallara e Michelin, quest’ultima in grado di fornire delle gomme davvero “spaziali”.

Bugatti Chiron: i segreti della hypercar da 500 km orari. Dotazione, interni, prezzo dell’auto da record 2019

Questi pneumatici speciali misurano 285/30 R20 all’anteriore e 355/25 R21 al posteriore. Nel dettaglio, si tratta di speciali Michelin Pilot Sport Cup 2, che hanno necessitato di un test molto particolare.

Essendo state realizzate appositamente per Bugatti, queste gomme sono marchiate con la sigla “BG” e si distinguono dalla versione utilizzata in primo equipaggiamento nelle tele sotto il battistrada, fabbricate in modo da sopportare i 5300 G di carico a velocità mai battute prima d’ora.

Nei suoi centri in Francia e Usa, Michelin ha utilizzato a questo scopo macchinari specializzati per effettuare prove estreme. Delle gomme davvero spaziali, dato che è stato adoperato un macchinario, nello specifico, utilizzato per i test dello Space Shuttle.