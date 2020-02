Bugo spiega il motivo del litigio con Morgan: “Mi ha insultato prima di entrare. Vi dico tutto”

L’affaire Bugo-Morgan è ormai sulla bocca di tutti dopo quello che è successo ieri sera sul palco dell’Arsiston, Intervenuto in conferenza stampa lo stesso Bugo ha commentato l’episodio, affermando che Morgan lo avesse insultato poco prima di salire sul palco: “Non ho pensato se esco mi buttano fuori. In quel momento mi stava insultando, erano offese, mi sembrava di non poter stare lassù con quella situazione. Sapevo di aver creato un disturbo alla Rai e quindi ho chiesto scusa. Siccome la canzone era mia e Marco è intervenuto magnificamente con la sua voce, ho pensato da amico di affidarmi a lui” .

“Ha insultato mio figlio”

Rivela poi Bugo: “Lui però ha cominciato a insultarmi con sfigato, figlio di, ha attaccato mio figlio, mia moglie, e io zitto, non ho mai replicato. Quando ci han chiamato ero turbato, lui è sceso e non sapevo se uscire, mi son bloccato. Lui ha fatto questo gesto sorridendo ‘Vieni, vieni’, e altre due parole che non si sentono, figlio di, sei una merda”.

Continua Bugo: “Amo molto il gusto di Marco e infatti aveva scelto una canzone fantastica di Sergio Endrigo. Mi aveva chiesto di dirigere e gli ho detto va bene. Da lì poi la situazione è degenerata, sull’arrangiamento c’erano delle cose che non tornavano. La sera delle cover mi sono trovato a non sapere nemmeno quale versione dovevo fare. Arrivavo puntuale alle prove e chiedevo ‘Cosa devo fare? Cosa faccio di giovedì sera quando devo fare una canzone che non ho provato? La canto avete visto il risultato. Secondo voi ero felice?”, ha concluso Bugo.