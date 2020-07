Buon 1 luglio: oggi inizia il nuovo mese, frasi e curiosità

Buon 1 luglio! Nella giornata di oggi ha inizio il mese di luglio 2020, uno dei due mesi al centro della stagione estiva. Settimo mese del calendario gregoriano, nel nostro emisfero (quello boreale) infatti è il secondo mese dell’estate, mentre nell’emisfero australe è contrassegnato dall’inverno.

Buongiorno e buon 1 luglio: significato, frasi, immagini, aforismi da inviare su Whatsapp e Facebook

Il significato della parola “Luglio” è dovuta a Caio Giulio Cesare, uno dei personaggi più conosciuti della Roma Antica e fautore del passaggio dalla forma repubblicana all’Impero Romano.

Il mese si chiama così proprio perché Giulio Cesare nacque a luglio, un mese conosciuto prima con il nome di Quintilis, che vuol dire “quinto mese”. In seguito il nome venne cambiato in “Iulius” per volere di Marco Antonio.

Il precedente calendario aveva mesi di durata leggermente diversa rispetto al nostro. L’anno nuovo iniziava a Marzo e quindi l’odierno Luglio era considerato il quinto mese.

Secondo questo conto, infatti, dopo c’è Agosto (sextilis) e poi gli ultimi mesi dell’anno, da Settembre a Dicembre, ancora riportano nel nome il precedente ordine, da sette a dieci.

Dal termine latino julius sono nate tutte le forme neolatine: a parte il Luglio italiano, abbiamo Juillet in francese, Julio in Spagna, Iulie in rumeno e Julho in portoghese.

Il segno di Giulio Cesare si trova anche in altre lingue, come il July inglese e tedesco.