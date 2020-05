Buon 1 maggio: le migliori frasi e immagini da inviare su Whatsapp

Non sarà un primo maggio come gli altri, non sarà possibile organizzare feste e scampagnate. Una cosa però è consentita: mandare messaggi di auguri. È possibile farlo attraverso frasi e foto, da inviare attraverso Whatsapp, Facebook o altri social network. Il primo maggio è la Festa dei Lavoratori, e quest’anno più che mai.

È sotto gli occhi di tutti, infatti, che l’economia e il mondo del lavoro stia subendo ingenti danni dall’emergenza coronavirus. Motivo in più per festeggiare. Quali sono i migliori messaggi da inviare su Whatsapp il 1° maggio? Ne abbiamo raccolti alcuni, sottoforma di frasi e immagini per augurare ai nostri amici una serena giornata.

Le migliori frasi da inviare il primo maggio

Ce n’è per tutti giusti, dalle citazioni celebri alle frasi motivazionali. La raccolta di frasi per augurare un buon 1 maggio è fornita e non lascerà deluso nessuno. C’è solo da scegliere e capire a chi dei nostri contatti inviare quella determinata frase. Eccone di seguito alcune da inoltrare su Whatsapp e Facebook:

“In fin dei conti il Lavoro è il metodo migliore per far passare la vita” (Gustave Flaubert)

“Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero” (Aristotele)

“Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento” (Mark Twain)

“Il miglior antidoto al dolore è il lavoro” (Arthur Conan Doyle)

“Trova un lavoro che ti piaccia ed avrai cinque giorni in più per ogni settimana” (H. Jackson Brown Jr)

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista” (San Francesco D’Assisi)

“Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l’incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati” (Pablo Neruda)

“Il lavoro è una cosa buona, lavorare è una cosa buona, smette di esserlo quando come oggi smette di esserci!”

“Ti auguro il miglior modo di lavorare: quello che ti diverte, e per questo ti auguro di fare ciò ami fare”.

Le migliori immagini da inviare su Whatsappp il 1 maggio

Dopo le frasi ecco alcune immagini da inviare su Whatsapp per augurare buon primo maggio ai nostri contatti: