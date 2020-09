Buon 1 ottobre: auguri e frasi, immagini da inviare per l’inizio del mese

Anche il mese di settembre è ormai finito e lascia spazio al mese di ottobre 2020. In questo anno per tanti versi indimenticabile, quasi sempre in modo negativo, questo sarà il decimo mese del calendario e secondo della stagione autunnale, almeno per quanto riguarda l’emisfero boreale..

Il suo nome, però, racconta di un’altro tipo di conteggio: deriva dal latino october, indicando nell’antichità l’ottavo mese per quanto riguarda il calendario romano.

Il mese di ottobre è ricordato soprattutto per l’autunno, con i suoi mille colori e la caduta delle foglie dagli alberi. Ma è anche il mese delle caldarroste e delle zucche. Come dimenticare, infatti, che l’ultimo del mese di ottobre è la Festa di Halloween, che appassiona grandi e piccini.

Vediamo allora una selezione di frasi, auguri, aforismi, immagini e messaggi da inviare ad amici e parenti su whatsapp per augurare un buon mese di ottobre 2020.

Settembre è il mare. Ottobre è un libro.

(Gloria Fuertes)

Non posso sopportare di perdere qualcosa di così prezioso come il sole d’ottobre rimanendo in casa. Così ho trascorso quasi tutte le ore di luce nel cielo aperto.

(Nathaniel Hawthorne)

È il caro mese dell’anno quando

più dolci nubi il cielo del mattino

attraversano, e il passo di chi parte

trova foglie più fitte nel sentiero

che s’allontana.

(Attilio Bertolucci)

Ottobre e gli alberi sono spogliati

di tutto ciò che indossano

Che m’importa?

Ottobre e i regni sorgono

e i regni cadono

ma tu vai avanti

e avanti.

(U2, October)

Ottobre seminatore:

in terra il seme sogna il fiore,

sotterra il buio germoglio sa

che il sole domani lo scalderà.

(Gianni Rodari)

Il mese era ottobre, un mese di giorni che si accorciavano, ma di luce dorata dall’alba al tramonto. Non rimaneva molto tempo prima dell’arrivo dell’inverno.

(Elisabeth de Waal)

Ottobre ha dato una festa;

Le foglie sono venute a centinaia –

Sorbi selvatici, querce, e aceri,

E foglie di ogni nome.

Il sole srotola un tappeto,

E ogni cosa è grande.

(George Cooper, Festa di ottobre)

In tutto il cerchio dell’anno non ci sono giorni così deliziosi come quelli di fine ottobre, quando gli alberi sono spogli nel cielo mite, e le foglie rosse riempiono la strada, e si può sentire il respiro dell’inverno sia al mattino che alla sera. Nessun altro periodo è così calmo, così teneramente solenne, e con una tale mitezza riverente nell’aria.

(Alexander Smith)