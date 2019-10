Buon compleanno John Lennon: oggi 9 Ottobre il leggendario Ex Beatles compirebbe gli anni: età, carriera, segreti, Yoko Ono, droga, successi, scigliomento Fab Four

Buon compleanno John Lennon. Oggi, proprio oggi, il 9 Ottobre, John Lennon compirebbe gli anni. Esattamente il 9 ottobre del 1940 infatti, nasceva a Liverpool uno degli artisti più celebri, amati e favolosi della storia della musica.

Quest’oggi, dunque, 9 Ottobre, sarebbe il compleanno di John Lennon. E anche se tutti lo conoscono e difficilmente c’è ancora qualcuno che si chiede chi è John Lennon, ovviamente è sempre interessante sottolineare alcuni aspetti della sua vita.

Buon compleanno j ohn Lennon, leader dei Beatles nato il 9 Ottobre ’40: anni, segreti, pacifismo, CIA, assassinio, Mark Chapman l’8 Dicembre 1980

John Lennon è nato Mercoledì 9 ottobre 1940 a Liverpool, in Inghilterra. Morì per mano di Mark Chapman che lo sparò a soli 40 anni lunedì 8 dicembre 1980 (a 40 anni) a New York.

John Winston Lennon visse affidato alle cure di sua sorella Mimì una donna rigida che non ne capì l’animo forte e ribelle a differenza della madre che lo incitò a divenire un chitarrista e a darsi alla ribellione. Fu lei a insegnargli i primi accordi su un banjo mentre zia Mimì lo gridava, vedendolo alla chitarra: “con quella non ti guadagnerai mai da vivere!”.

Dopo i “Quarry Men”, Lennon viene avvicinato da Paul McCartney: tra i due nascerà un meraviglioso connubio, il duo Lennon-McCartney e quell’avventura musicale chiamata Beatles.

Il 15 Luglio 1958 la madre di John, Julia, muore investita da un’auto mentre ai Quarry man,si aggiunge George Harrison.

Quanto a vita privata, john incontra e sposa Cynthia Powell il 23 Agosto. L’8 Aprile del 1963 Cynthia dà alla luce, al Sefton General Hospital di Liverpool, John Charles Julian Lennon.

Comincia per John l’uso delle droghe pesanti ma anche la carriera in super ascesa con i Beatles. Nel Novembre 1966 John incontra per la prima volta Yoko Ono.

John divorzia da Cynthia. John e Yoko si sposano a Gibilterra il 23 Marzo 1969 ed iniziano il loro bed-in all’Hilton di Amsterdam. Nell’Aprile del 1970 i Beatles si sciolgono e si crea una voragine tra John e l’ex amico Paul.

Nella seconda metà dello stesso anno John e Yoko si separano. John si trasferisce a Los Angeles ed ha una relazione con May Pang, segretaria di Yoko. La separazione si interrompe più di un anno dopo, quando i due si rivedono in occasione dell’apparizione di John al concerto di Elton John al Madison Square Garden del 28 Novembre 1974.

Intanto a John nasce il secondo figlio; in concomitanza col suo trentacinquesimo compleanno, il 9 ottobre 1975 Yoko Ono dà alla luce Sean Taro Ono Lennon. Da ora in poi dedica tutta la sua vita alla famiglia, accumulando materiale per nuove canzoni, finchè l’8 Dicembre 1980 non viene assassinato.