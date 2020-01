Buona Befana: frasi divertenti, adesivi e immagini da mandare su WhatsApp il 6 gennaio

Buona Epifania a tutti i lettori del nostro quotidiano online. Quest’oggi, 6 gennaio, siamo felici di augurare a tutti voi i migliori auguri di Buona Befana 2020. In questo ultimo giorno di festa prima del rientro al lavoro abbiamo pensato di scrivere uno speciale per il giorno dell’Epifania con i migliori messaggi da inviare su WhatsApp a tutti i nostri contatti.

In questa giornata di relax a casa tra dolci e mercatini non si possono non inviare gli auguri di Buona Epifania ad amici e parenti e così, per facilitarvi, abbiamo raccolto le migliori frasi da inviare il 6 gennaio.

Buona Befana 2020: frasi simpatiche e originali

La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Epifania!

Ciao bella, volevo dirti che nel negozio vicino a casa mia ci sono i saldi! Ti conviene fare un salto per trovare la scelta.

Costa tutto poco: la scopa volante solo 5 euro, 3 scope 10 euro, e poi vendono anche le scarpe, così finalmente butti quelle rotte dell’anno scorso. E poi c’è anche la dentiera a 15 euro! Rimettiti in forma per il 6 gennaio!

Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino. Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare!

Ho sentito dire che per tutto il mese di gennaio le concessionarie offrono incentivi statali per l’acquisto di un nuovo veicolo. Approfitta dell’occasione e affrettati a rottamare la tua vecchia scopa a carbone! Auguri Befana!

Frasi Befana 2020: messaggi divertenti da inviare su WhatsApp

La figlia della Befana domanda alla mamma: Perché siamo così brutte? Mia cara consolati, vedessi la tipa che sta leggendo ora questo messaggio!

Ti auguro che la Befana invece delle calze ti riporti tutti i calzini fatti sparire dalla lavatrice! Auguri

I Magi seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente, e incontrano il Signore. In questo percorso dei Magi d'Oriente è simboleggiato il destino di ogni uomo: la nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiarano la strada, per trovare la pienezza della verità e dell'amore, che noi cristiani riconosciamo in Gesù, Luce del mondo.

Befana 2020: auguri originali e aforismi famosi

Tanti auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana ti porti solo amore, felicità e serenità

Ecco arriva la vecchietta che si intrufola nei camini/ per portare gioia e dolci a tutti quanti i bambini.

Le storie sulla Befana sono senza tempo, ed è bello sapere che c’è una vecchietta che fa sognare i bambini! Buona Epifania!

Auguri per una lieta Epifania, che tutte le feste porta via.

Preannunciata un’ondata di gelo per il 6 gennaio. Mi raccomando, copriti bene a cavallo della scopa e non farmi preoccupare!

Stanotte ti ho visto. Stai bene, tutto sommato. Quanto andavi veloce con quella scopa! Auguri 🙂

Auguri di Buona Befana 2020: cartoline per l’Epifania, frasi e immagini belle