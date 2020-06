Buona Maturità 2020: le migliori frasi e immagini da inviare su Whatsapp ai giovani studenti

La notte prima degli esami si è consumata senza troppi abbracci, ma l’emozione è stata la stessa di sempre, nonostante il necessario distacco. La canzone di Antonello Venditti è risuonata sui tetti di Roma grazie ad un giovane studente, ma sarà stata cantata da migliaia di altri coetanei. Un esame di Maturità, quello 2020, diverso ma ugualmente intenso.

Per questo ogni ragazzo che si affaccia all’esame merita di essere incoraggiato per aiutarlo a superare le normale paure che un test del genere comporta. Ci sono molti modi per far sentire la propria vicinanza ad un maturando. Certo, lo si può chiamare, abbracciare o magari vederlo con una videochiamata. Ma può bastare anche un semplice messaggio.

Se quindi volete augurare un in bocca al lupo ad un maturando potete inviargli un messaggio Whastapp. Il contenuto? Una foto o perché no: una frase motivazionale per spingerlo a superare i propri limiti. Di seguito quindi una serie di frasi che possono fare al caso vostro, E soprattutto utili al giovane studente.