Buongiorno da Mondello, la signora Angela fa il boom su Instagram

Le sue frasi sono ormai ovunque. “Buongiorno da Mondello”, “qui non ce n’é Coviddi”, risuonano amplificate in ogni cassa social, che ha reso il fenomeno ‘signora Angela’ incontrollabile. Impossibile non averne sentito parlare. Un piccolo riassunto: la donna in questione intervistata dalla trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso”, ha fatto ricorso alla sua simpatia per eludere le domande della giornalista.

Sono nati così i tormentoni che qualcuno associa alla noncuranza della realtà, per non dire ignoranza. Un susseguirsi continuo di slogan e frasi ad effetto che ci hanno accompagnato per tutta l’estate. E il fenomeno social non sembra aver esaurito la sua forza, anzi. Perché la signora Angela si è iscritta su Instagram e ha fatto subito il boom di followers.

In 130mila per la signora Angela

Nel giro di 24 ore il profilo Instagram della signora ‘Buongiorno da Mondello’ è stato preso da assalto da più di 130mila persone. Numeri record che testimoniano la veemenza di un fenomeno che non sembra voler cessare la sua forza virale.

Non mancano ovviamente le critiche a chi dedica tempo e spazio alla signora Angela, che intanto ha postato diverse foto sul suo profilo, con tanto di diretta seguita da più di 20mila persone. Insomma, un successo incredibile per la donna, che potrà continuare a urlare Buongiorno da Mondello anche sui social.