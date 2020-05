Bus e Metro a Roma: orari e servizi. Ecco le regole per chi viaggia sui mezzi pubblici

Ancora una manciata di ore e, in diverse città italiane, si torna finalmente al lavoro. Circostanza che, per forza di cose, implica l’uso dei mezzi pubblici. Vediamo allora come, nella Capitale, sono stati organizzati i servizi – soprattutto quali – e in che modo affrontarli da viaggiatori.

Intanto, dal sito comunale, Roma Servizi per la Mobilità informa che “Da domani, in concomitanza con l’avvio della fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid 19, le modalità di funzionamento del trasporto pubblico varieranno, per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e dell’Ordinanza regionale del Lazio Z00037 del 30 aprile 2020”.

Ecco le norme che gli utenti dovranno ottemperare

A chi si appresta a viaggiare a bordo dei veicoli dell’intera rete di superficie e metroferroviaria, nelle stazioni e nelle biglietterie, è ben sapere che ‘Sono ammessi esclusivamente viaggiatori che indossano una mascherina a protezione di naso e bocca’.

– E’ assolutamente vietato servizi del trasporto pubblico in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

– Prima di salire a bordo del mezzo, premunirsi di acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.

– E’ ovviamente obbligatorio l’uso della mascherina a protezione di naso e bocca.

Come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 marzo 2020, gli spostamenti sono consentiti solvato per comprovati motivi.

– Anche per gli spostamenti con i mezzi pubblici, è sempre necessaria l’autocertificazione da esibire alle Forze dell’ordine incaricate dei controlli.

– A bordo dei mezzi pubblici non si potranno occupare i posti con su posto il segnale di divieto, e determinate aree, come quelle nei pressi delle cabine di guida e di manovra.

– Anche a bordo dei mezzi pubblici prevale l’obbligo di mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro dagli altri viaggiatori e dal personale.

E’ consigliato anche nel corso del viaggio di igienizzare frequentemente le mani, ed evitare di toccarsi il viso.

– Come dispone l’ordinanza regionale del Lazio Z00037 del 30 aprile 2020, a bordo di bus, filobus, tram, metropolitane e treni sono ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50% della capacità del veicolo.

Le regole per chi usa le metropolitane e le ferrovie

– Seguite sempre le indicazioni del personale.

– Gli accessi ai treni nelle stazioni della metropolitana e delle ferrovie potranno essere temporaneamente limitati in base all’affluenza, dunque rispettate una eventuale attesa al di fuori della stazione, mantenendo comunque la distanza consigliata.

– Nelle stazioni i flussi di accesso e uscita sono separati; sulla banchina di attesa treni prendere posto in base alle indicazioni sul pavimento. Prima di salire a bordo, lasciare uscire gli altri passeggeri.

– Come premesso sopra, è obbligatorio indossare sempre la mascherina. Anche qui come sugli autobus, sono ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50 per cento della capacità di trasporto prevista dal singolo convoglio.

Rivolgersi al personale solo in caso di necessità.

Per ottenere le informazioni sul servizio di trasporto, sull’accessibilità e l’affluenza consultare i canali di informazione e assistenza digitale di Atac (Twitter @infoatac, Telegram.me/infoatac, Whatsapp, inviando un breve messaggio di testo 335.1990679) che sono attivi tutti i giorni, anche nei festivi, per tutta la durata del servizio.

Le regole di viaggio sui mezzi pubblici in generale

Anche qui prevale quanto raccomandato sino a questo punto.

– Indossare sempre la mascherina.

– Sono ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50 per cento della capacità di trasporto prevista dal singolo mezzo.

Per la salita e la discesa dai mezzi, seguire attentamente le indicazioni sulle porte . Su alcuni bus è disponibile la sola porta centrale.

Lasciare scendere gli altri passeggeri prima di salire a bordo

A bordo di bus e tram non occupare mai i posti con il segnale di divieto e non accedere alle zone delimitate nei pressi delle cabine di guida .

L’afflusso dei viaggiatori a bordo può essere limitato e temporaneamente sospeso quando viene raggiunta la capacità massima del mezzo. In questo caso, i veicoli potranno saltare le fermate oppure effettuarle solo per la discesa dei viaggiatori.

Ecco gli orari ed il funzionamento dei servizio pubblico

Gli orari del servizio vengono estesi alla fascia serale.

Metropolitane A e B – Prima e ultima corsa ore 5.30 e 23.30, tutti i giorni, feriali e festivi. Sulla Linea B della metropolitana, il servizio nella tratta Castro Pretorio-Laurentina termina alle ore 21 per lo svolgimento dei lavori di realizzazione del nodo di scambio metro B/metro C di Colosseo. Sulla Linea C della metropolitana, il servizio nella tratta San Giovanni-Malatesta termina alle ore 21 per i lavori di prolungamento della linea nella tratta San Giovanni-Amba Aradam-Colosseo

Ferrovie regionali – Roma-Lido: nei giorni feriali, prima e ultima corsa da Piramide ore 5.30 e 23.30; da Colombo prima e ultima corsa 5.15-23.30 – in alcune fasce orarie la frequenza raggiungerà i 7/8 minuti. Nei giorni festivi prime e ultime corse dai capolinea: 5.30-23.30, frequenza 15/30 minuti.

Roma-Civitacastellana-Viterbo, tratta urbana: prima e ultima corsa da Flaminio 5.25-22.40; da Montebello 5.55-23.10; frequenza nelle fasce di punta, 10 minuti nei giorni festivi prima e ultima corsa da Flaminio 5.55-22.10; da Montebello 6.18-22.38

Roma-Civitacastellana-Viterbo, tratta extraurbana: l’offerta commerciale comprende nei feriali 31 corse tra treni e autoservizi integrativi del servizio ferroviario; nei festivi 18 corse tra treni e autoservizi integrativi del servizio ferroviario.

Termini-Centocelle: prima e ultima partenza da Centocelle ore 5.07-22.30; da Termini ore 5.30-22.53. Frequenza nella fascia di punta 6/7 minuti. Nei giorni festivi prima e ultima partenza da Centocelle ore 5.03-22.23; da Termini ore 5.30-22.50

Orari e servizi dell’intera rete dei mezzi Atac

Sulla rete Atac, la riattivazione del servizio serale avverrà gradualmente nel corso della settimana dal 4 all’11 maggio. Dal 4 maggio, quindi, le linee che aumentano il periodo di servizio, effettuando le ultime corse alle ore 23.30, saranno le linee tramviarie, le linee Express e le principali linee di Centro e periferia: 01-05-058-2-3-5-8-14-19-20-30-49-60-62-63-73-80-85-86-87-88-90-105-128-163-170-200-201-301-309-336-337-341-409-446-451490-507-508-544-551-556–705-708-709-714-719-766-780-881-904-913-916-980.

Il resto della rete di superficie terminerà il servizio alle ore 21.00. Resta sospeso il servizio dei bus notturni

Potenziato il servizio delle principali linee urbane

Per garantire maggiore offerta di posti, nelle ore di punta e di maggior affluenza, il servizio sulla rete di superficie Atac viene intensificato con corse e bus aggiuntivi sulle direttrici principali tra il centro città e periferia e viceversa. Il servizio viene costantemente monitorato per attivare eventuali corse straordinarie.

La rete Roma Tpl

Ripristinato l’orario serale sulla rete Roma Tpl (linee 08-011-013-013D-017-018-022-023-024-025-027-028-030-031-032-033-035-036-037-039-040-040F-041-041F-042-048-049-051-053-054-055-056-057-059-066-074-078-081-086-088-088F-135-146-213-218-226-235-314-339-340-343-349-404-437-441-444-445-447-502-503-505-541-543-546-548-552-555-557-657-660-663-665-701-702-710-711-721-763-764-771-777-778-787-789-808-889-892-907-908-912-982-985-992-993-998-999); consultate l’orario di ciascun collegamento per maggiori info in considerazione del fatto che alcune linee, tornando al normale orario terminano, comunque, prima delle ore 23.30

Collegamenti sospesi sulla rete dei bus

Resta sospeso il servizio dei bus notturni. Sospese le linee bus cimiteriali C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C11-C13-C19; le linee 20L e 230 e le linee del litorale 07, 062, 070

Utilizzare biglietti e abbonamenti digitali o pagare con carte di credito o debito. Tutte le informazioni e canali di acquisto su www.atac.roma.it

Potenziato il monitoraggio ed i punti d’informazione

Le stazioni metropolitane e i punti principali della rete di superficie saranno costantemente monitorati per il controllo di regolarità ed eventuale affollamento, al fine di adottare immediatamente misure come il contingentamento della salita dei mezzi o il potenziamento dei collegamento con veicoli aggiuntivi. Potenziata l’informazione on-line all’utenza – sempre da preferire per limitare i contatti interpersonali tra viaggiatori e personale. I dettagli si possono trovare su www.atac.roma.it; romamobilita.it; muoversiaroma.it;

-sui canali social aziendali di infomobilità (Twitter @infoatac, Telegram.me/infoatac, Whatsapp 335.1990679)

-display e annunci in fonia audio a bordo dei bus e nelle stazioni metroferroviarie.

Le biglietterie sono aperte nei giorni feriali con orario 7.00-19.00; chiuse nei giorni festivi.

Riaprono le biglietterie delle stazioni Lepanto ed Eur Fermi:

Metro A: Battistini, Lepanto e Anagnina;

Metro B: Ponte Mammolo, Eur Fermi, Laurentina e Termini; Metro B1: Conca D’Oro; Ferrovia Roma Viterbo: Flaminio; Ferrovia Roma Lido: Porta San Paolo.Restano chiuse le biglietterie delle stazioni Spagna, Ottaviano, Eur Magliana.

