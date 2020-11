Bus e taxi, interventi a Roma: e arrivano nuove telecamere videosorveglianza. Ecco dove

Bus e taxi, in arrivo nuove corsie preferenziali per il valore di oltre un milione di euro. La Giunta capitolina ha approvato progetti per la realizzazione di corsie riservate ai bus del trasporto pubblico e taxi per il valore di oltre 1 milione di euro. Nel dettaglio ne verranno realizzate di nuove in piazza della Rovere, via Gioberti e via Delle Terme di Caracalla, mentre verranno installate delle barriere protettive sulle già esistenti di via Napoleone III – via Principe Eugenio, via Turati, piazza di Cinecittà e Corso Trieste.

Telecamere attive nei varchi: ecco dove

Sempre il Campidoglio ha varato nuove telecamere attive dal primo novembre sulle nuove corsie di viale Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele e via Labicana, sorvegliate appunto da varchi elettronici muniti di telecamere. Le sanzioni in caso di violazioni da parte di veicoli non autorizzati sono quindi automatiche. “Con l’istituzione di nuove preferenziali miglioriamo il servizio di trasporto pubblico, riducendo i tempi di attesa e aumentando la sicurezza per i passeggeri. Queste opere fanno parte di un piano complessivo di interventi per dotare la città di nuove corsie riservate esclusivamente ai mezzi pubblici” dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.“