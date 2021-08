Cadavere in spiaggia a Terracina, vani i soccorsi per un uomo anziano che stava facendo il bagno. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto di Terracina, i Carabinieri di Terracina e il 118. Il corpo dell’uomo è stato notato da alcuni bagnanti che hanno subito allertato i soccorsi. Portato a riva, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, l’uomo era solo e non aveva documenti addosso.

Seguono aggiornamenti.