Cade un elicottero nel Tevere nei pressi di Nazzano Romano. Un testimone: “Ha toccato l’alta tensione”

Armato con tanto di binocolo, per soddisfare la sua passione per il bird-watching, si era posizionato in una delle apposite postazioni disseminate nell’area naturale ‘Tevere Farfa’, nei pressi di Nazzano Romano, ad una manciata di chilometri dalla Capitale.

Tevere Farfa: l’elicottero tocca i fili dell’alta tensione

L’uomo è stato però attratto da un ‘rombo innaturale’, alle sue spalle infatti il naturalista ha fatto in tempo a vedere un piccolo elicottero – di quelli privati – impattare i fili dell’alta tensione per poi precipitare nel Tevere.

Immediatamente l’uomo ha diramato l’allarme, dando come punto di riferimento dell’incidente il ristorante ‘Piccolo Paradiso’. Sul posto sono così giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, il gruppo sommozzatori, e gli specialisti dell’elicottero Drago 58.

Elicottero caduto: sconosciuto il numero dei passeggeri

In realtà non ci è dato a sapere se l’elicottero abbia toccato i fili cadendo o se l’impatto sia stato la causa della caduta. Mentre scriviamo sono ancora in corso le ricerche, al momento non si sa nemmeno quante persone vi siano a bordo del mezzo…

Max