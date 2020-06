Cado dalle nubi e Le Iene: i piatti forti di Canale5 e Italia1 per oggi 16 giugno 2020: trama, servizi, anticipazioni

Come di consueto è il cosiddetto prime time, la fascia serale o altrimenti detta prima serata che, per tutti i canali in chiaro rappresenta lo snodo focale attorno a cui si costruiscono i principali risultati in termini di audience. E per questo anche questa sera le reti Mediaset puntano a due forti punti di intrattenimento, oltre alla doverosa informazione sull’attualità, per raccogliere il maggior numero di telespettatori.

Questi, ad esempio, sono gli ascolti tv della giornata di ieri.

Se a rete4 arriva Fuori dal coro, invece cosa ci sarà a canale5 e Italia1?

Canale5, ore 21.40: Cado dalle nubi

Il clou per canale5 è il film di Gennaro Nunziante del 2009, con Checco Zalone, Francesca Chillemi, Dino Abbrescia, Giulia Michelini.

Racconta di un giovane pugliese che sogna di diventare cantante è stato lasciato dalla sua ragazza perchè insegue un sogno quasi impossibile da realizzare mentre lei vorrebbe sposarsi e mettere su famiglia. Checco decide quindi di lasciare Polignano e raggiungere Milano, dove forse riuscirà a combinare qualche cosa. Combinando, però, un mucchio di guai.

Italia1, ore 21.15: Le Iene Show

Nuova serata invece con le inchieste Le Iene Show. La conduzione dallo studio virtuale questa settimana vede il trio composto da da Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma. In scaletta diverssi servizi e inchieste legate soprattutto all’emergenza coronavirus, ma non solo, per una nuova formula che sembra aver convinto molto gli italiani in questa fase.