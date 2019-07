Cadono in un burrone: morte due ragazze

Ieri sera due ragazze hanno perso la vita dopo essere precipitate per diversi metri con la loro auto. Un fatale incidente, accaduto in val Ridanna, nell’Alto Adige. Nella macchina ci erano altre due ragazze, rimaste ferite ma non in pericolo di vita.

Aggiornamento ore 8.00

Le ragazze morte in Alto Adige erano di ritorno dal turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm, lungo una strada forestale, prima del fatale incidente. Si ipotizza che sia stato un guasto alla loro auto a fagli perdere il controllo dell’andatura, facendole precipitare.

Morte ragazze in un burrone: i dettagli di un incidente

Aggiornamento ore 9.00

I soccorritori hanno potuto fare ben poco nell’intervento difficilissimo di recupero, per quanto riguarda le quattro ragazze precipitate con l’auto in Alto Adige. Miriam Volgger, 17enne di Racines, e Irina Senn, 19 anni di Vipiteno, hanno incontrato la morte sul colpo, mentre le altre due ragazze sono state recuperate e trasportate a Bolzano e Vipiteno in ospedale. Si tratta della conducente di 19 anni e un’altra passeggera di 41 anni.

Le quattro tornavano dal lavoro nella malga a 1.700 metri di altitudine. La loro auto è precipitata lungo un burrone per centinaia di metri. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

Aggiornamento ore 10.00