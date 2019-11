Caduta Libera: la campionessa Caterina eliminata: ecco chi è la nuova vincitrice e come è andata in puntata

Ieri sera, a Caduta Libera la campionessa Caterina ha perso ed è stata eliminata. Dopo un buon percorso che, però, non ha prodotto per lei vincite significative, la leader del programma di Gerry Scotti torna a casa.

La nuova campionessa si chiama Alessandra e, malgrado il titolo che l’ha resa ‘campione’, non ha incassato il montepremi. Errando due risposte ha perso il bottino di 155 mila euro.

In precedenza Caterina si era riconfermata al comando: ancora una volta, però, è campionessa senza portafogli, dal momento che ha perso, per tre risposte, il bottino di 30 mila euro.

Ma come è andata nei giorni scorsi? Ecco cosa è successo.

Caduta Libera: la campionessa Caterina si conferma per la quarta volta. Ecco però i bottini che non ha vinto

Nella puntata dell’8 Novembre di caduta Libera il noto campione Andrea Maiocchi non è riuscito a confermarsi.

Dopo otto puntate, il campione del programma di Gerry Scotti è stato eliminato. La nuova campionessa, Caterina, lo ha battuto nell’ultima sfida prima dei Dieci Passi.

Al primo tentativo da 57 mila euro, l’impiegata di Firenze che però vive ad Arezzo non è riuscita a centrare l’obiettivo della vittoria per tre risposte mancanti.

Nella puntata del 9 Novembre invece, la campionessa Caterina, pur confermandosi, non riesce a vincere il montepremi da 40 mila euro solo per una risposta. Nella puntata del 10 Novembre poi, la campionessa difende ancora una volta il titolo e sfiora la vittorie del bottino di 36mila euro per due risposte.

Caduta Libera, Andrea Maiocchi eliminato: ecco come era andata fino alla sua uscita di scena

Si è confermato ancora una volta campione di Caduta Libera Andrea Maiocchi: anche nella puntata di ieri sera di Caduta Libera, il campione ha sbagliato 4 risposte ed ha perso il bottino di 35 mila euro.

Nel famoso e apprezzato programma di Gerry Scotti, il concorrente che è in carica già da qualche giorno ha sfiorato il bottino finale anche nelle giornate precedenti. Ma, suo malgrado, non ha vinto.

Caduta Libera, Andrea Maiocchi confermato campione: ma perde di nuovo. Ecco quanto

Il campione ha sbagliato, nella puntata del 6 Novembre, tre risposte nei Dieci Passi, perdendo così 120 mila euro.

Andrea, il giorno precedente, ha toppato due risposte finali nei Dieci Passi, e ha perso la chance di guadagnare ben 173 mila euro. Ma nonostante questo, continua a essere leader incontrastato del programma.

Nella puntata precedente il campione in carica, che aveva battuto il precedente leader Diego Maraldi è in carica dal primo novembre. Ieri sera tuttavia ha sbagliato tre risposte nei Dieci Passi e dunque non ha potuto incassare il bottino in gioco. Si trattava della ragguardevole cifra di 186mila euro.

Come noto, Andrea Maiocchi aveva eliminato il precedente campione, Diego Maraldi. Il quale ha perso nella puntata del 31 Ottobre 2019. ll nuovo campione del programma preserale di Gerry Scotti è divenuto appunto Andrea Maiocchi.

Il quale ha perso il bottino di 35mila euro per due risposte. Nella puntata del 1 novembre Andrea continua a confermarsi campione, ma giocando per 140 mila euro non ottiene nulla perchè erra due risposte non date nei tre minuti dell’ultima manche.

Il 2 Novembre, invece, ancora confermato campione Andrea Maiocchi ma nei Dieci passi non riesce ancora una volta a incassare il bottino per tre risposte. Nella puntata del 3 Novembre, poi, Andrea si conferma campione ma ancora una volta sbaglia due risposte e non incassa il bottino da 156 mila euro.

Aggiornamento ore 00,11

E’ diventato il nuovo campione di Caduta Libera ed ha tolto lo scettro di campione al recordman che da settimane era al comando. Si tratta di Diego Maraldi ed ha battuto il campionissimo del presereale di Gerry Scotti, vale a dire Gabriele Giorgio. Non solo.

Diego Maraldi nella puntata di ieri ha vinto per la quarta volta ed ha conquistato il bottino in gioco. Vince, nel dettaglio, ben 41 mila euro.

Oltre ad essersi preso la scena come nuovo campione, poi, il nuovo leader del programma del tardo pomeriggio di Canale 5 ha anche rubato la scena per una sua importante dichiarazione, un vero coming out nelle scorse puntate. Che cosa ha detto? E’ presto detto.

Diego Maraldi, nuovo campione di Caduta Libera vince 41 mila euro. Ha battuto il recordman Gabriele Giorgio e fatto coming out

Diego Maraldi dunque è il nuovo campione di Caduta Libera. Ha vinto battendo Gabriele Giorgio ma ha perso anche il bottino di 130 mila euro in palio. Ci riproverà, certo. Ma intanto, fa già parlare di sè.

Aggiornamento ore 3,19

Mentre Gabriele Giorgio ha salutato tutti con un totale di vincite pari a 316 mila euro, il nuovo campione, Diego, nel finale della performance ha lasciato tutti stupiti col suo coming out.

Cosa ha detto? Rispondendo a una domanda sul parco nazionale del Gargano ha ammesso di sapere la risposta perchè ‘ho il fidanzato pugliese, figuriamoci’.

Gerry Scotti, del resto, per nulla stupito, ha semplicemente commentato con l’enfasi della vittoria: “Sei forte Diego, lo sapevamo”. E così, cambia anche la guida di Caduta Libera.

aggiornamento ore 7.59

Nella puntata del 29 Ottobre 2019, per la terza volta di fila il nuovo campione di Caduta Libera si è confermato al comando. Diego ha trovato le energie e le risorse per battere la concorrenza degli altri competitor e di confermarsi campione.

Sono dunque già tre le sere di fila in cui il nuovo leader del programma di Gerry Scotti si conferma come leader, e tra l’altro dopo aver battuto il recordman Gabriele Giorgio.

Tra l’altro, nella puntata di ieri, il nuovo campione Diego Maraldi ha sfiorato la vittoria del bottino, che ammontava alla ragguardevole cifra di 110 mila euro per una sola risposta. Avesse indovinato anche quella, si sarebbe conquistato il bottino.

Aggiornamento ore 11,26