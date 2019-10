Caffarella, Conte su Salvini: “Speculazione elettorale, un attacco miserabile”

Puntualmente, per un motivo o un altro, anche il brutale quanto infame omicidio avvenuto questa notte a Roma, ha finito per monopolizzare il dibattito politico.

Vista la sua ormai ‘storica’ lotta contro la criminalità e per la sicurezza, tra i primi a commentare l’omicidio della Caffarella, Matteo Salvini il quale aveva commentato dichiarandosi “incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell’Interno fa ancora più male vedere tutta l’insicurezza della Capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell’ordine“.

Nel pomeriggio, giunto a Solomeo in visita di un’azienda di eccellenza, il premier Conte ha replicato abbastanza stizzito: “rischio di arrabbiarmi. Se qualcuno, chiunque esso sia, si permette di fare speculazione in campagna elettorale in questo modo lo trovo davvero miserabile. Si può ingrassare il consenso in tutti modi, ma se si pensa di lucrare consenso in questo modo lo trovo davvero miserabile. E’ un episodio tragico, piangiamo la morte di un nostro concittadino di 25 anni. Ma bisogna avere contezza delle dimensioni del fenomeno: Roma, con una popolazione così numerosa e una presenza di turisti così incisivi, rimane complessivamente, se guardiamo agli indici di delittualità, una delle metropoli più sicure d’Europa. Da questo punto di vista non bisogna abbassare la soglia, ho parlato con Gabrielli, faranno di tutto per assicurare alla giustizia i responsabili di questo omicidio. Ma è un episodio e c’è un contesto generale. Sono molto vicino ai famigliari, ai suoi cari, a chi lo ha perso e alla sua fidanzata“, ha poi concluso il premier, commentando un fatto orribile, “che ci addolora molto, ci rende consapevoli di restare sempre vigili per assicurare la massima sicurezza ai cittadini”.

Max