Caffè al bar, regole con il Super green pass: cosa cambia

Entra in vigore da oggi il Super Green pass, la versione rafforzata della certificazione verde ottenibile da chi ha fatto almeno la prima dose di vaccino e da chi è guarito dal Covid da meno di sei mesi. La novità è stata introdotta dal governo per limitare le restrizioni per tutti in vista del Natale, e durerà almeno fino al 15 gennaio, a meno di ulteriori deroghe.

Resiste ancora il ‘Green pass base’, che si ottiene con un tampone rapido e molecolare, ma dà accesso solo ad attività limitate come lavoro, palestra e musei. Per le altre attività (cinema, teatri, discoteche, sale concerti, ristoranti al chiuso), è necessario invece il Green pass rinforzato. La versione ‘basic’ della certificazione verde sarà inoltre necessaria per prendere i mezzi pubblici.

Le novità stanno seminando confusione in alcune categorie. I baristi, ad esempio, sono rimasti spiazzati dalle ultime disposizioni. Qualcuno ha iniziato a chiedere il Green pass ai clienti che chiedono un cafè al bancone. Stesso disorientamento vissuto dai clienti. Ma come funzionano le nuove regole per i bar?

Le indicazioni fornite dal governo sono chiare: in zona bianca e gialla per consumare al bancone del bar non è necessario il Green pass, quindi né il tampone né tantomeno la vaccinazione. Stesso discorso per la consumazione all’aperto. Al chiuso invece è necessario il Super Green pass, obbligatorio invece anche per la consumazione al bancone in zona arancione.