Cafu nei guai: l’ex difensore travolto dai debiti

Strano pensarlo così in difficoltà e sul lastrico per chi è stato abituato a considerarlo da sempre come uno de calciatori più vincenti di sempre. In Italia lo ricordiamo come uno dei terzini più forti che abbia mai giocato nel nostro campionato, ora però Cafu deve far fronte a gravi problemi finanziari che hanno messo in pericolo i suoi investimenti.

Secondo quanto riportato da quotidiano brasiliano Folha de Sao Paulo, infatti, ‘pendolino’ Cafu avrebbe accumulato una considerevole quantità di debiti e per questo avrebbe perso cinque proprietà su decisione di un Tribunale brasiliano.

Cafu, la sua società di procuratori va a picco

Il motivo per cui l’ex campione brasiliano sarebbe stato travolto dai debiti è da attribuire al fallimento della società di procuratori creata con la moglie Regina. La società dell’ex Roma e Milan, la Capi Penta International Player, non sarebbe più riuscita a garantire la copertura di prestiti e debiti costringendo così un tribunale brasiliano a pignorare 15 proprietà della coppia.

Sull’accaduto si è espresso lo stesso Cafu, scelto come ambasciatore del brasile per i prossimi mondiali in Qatar in programma nel 2022: “È un mio problema personale. Posso dare i miei immobili, la mia macchina, la mia casa, posso dare quello che voglio per pagare i debiti”, ha dichiarato Cafu.