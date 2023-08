(Adnkronos) – L’Inter vince 2-0 sul campo del Cagliari nel ‘monday night’ in calendario per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. A decidere il match i gol di Dumfries al 21′ e Lautaro al 30′. In classifica i nerazzurri sono in vetta a punteggio pieno a quota 6 insieme a Napoli, Milan e Verona, mentre i sardi restano fermi a quota 1.