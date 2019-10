Cagliari, Joao Pedro: “Possiamo fare qualcosa di bello”

Il momento attuale e gli obiettivi futuri, tanti i temi toccati da Joao Pedro nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport in edicola oggi: “È l’anno del Centenario, è importante per tutti, società, città, per noi che scendiamo in campo. C’erano già giocatori forti, ne sono arrivati altri: quando hai una rosa così si creano i presupposti per fare qualcosa di bello”, ha affermato il fantasista brasiliano.

Joao Pedro: “L’obiettivo è crescere anno dopo anno”

Joao Pedro ha poi affermato nel corso della stessa intervista: “I nuovi si sono messi subito a disposizione, c’era già un gruppo granitico, il nostro segreto è che pensiamo tutti con una sola testa e intensamente. Il mister sa che può scegliere ad occhi chiusi per fare la formazione, è il nostro capo, sa cosa chiedere, sta facendo un grande lavoro. L’intensità è la parola chiave del suo credo”.

“L’entusiasmo si sente, è giusto che ci sia, ma solo per chi vive fuori dal campo. Siamo quinti, veniamo da sei risultati di fila, è tutto meraviglioso, ma noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Il campionato è fatto di alti e bassi, siamo all’inizio. Ci sono da giocare 30 partite, dovremo fare il massimo in ognuna”.

“Il Presidente è ambizioso, ha un grande progetto: l’obiettivo è crescere anno dopo anno. Ci dice che dobbiamo fare bene sempre, in ogni partita. Dobbiamo lavorare per provare a rimanere in alto, ma non guardo la classifica: mi piace vincere”, ha concluso il brasiliano.