Cagliari, ufficiale l’arrivo di Mazzarri

Ora è ufficiale, Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari. Ieri l’addio di Semplici, oggi l’arrivo dell’ex Napoli e Torino. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato del club, che ha deciso di cambiare dopo l’ultima sconfitta con il Genoa. Il Cagliari, infatti, avanti di due gol si è fatto rimontare per 3-2.

Da qui la decisione di voltare pagina: “Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini, si legge nel comunicato del club.

“Nato a San Vincenzo (Livorno), il 1° ottobre 1961, Mazzarri ha esordito in Serie A come calciatore proprio con la maglia del Cagliari (settembre 1982).

Dopo le prime esperienze in panchina da vice allenatore a Bologna e Napoli, dal 1996 al 1999, ha guidato la Primavera degli emiliani per due stagioni, per poi iniziare ad allenare la prima squadra dell’Acireale (2001-02) e della Pistoiese (2002-03) in Serie C. Nel 2003-04 il salto nel campionato cadetto: con il Livorno ottiene subito la promozione in Serie A grazie al terzo posto finale”, conclude la nota.