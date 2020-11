Calabria, Gaudio si dimette da commissario alla Sanità: il motivo

Eugenio Gaudio, rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma e neo commissario alla Sanità in Calabria ha rinunciato al suo incarico. Lo ha annunciato a Repubblica. Il motivo? “Motivi personali e familiari me lo impediscono”, ha dichiarato.

Poi incalzato ha spiegato di più: “Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare”. Poi aggiunge, sempre a Repubblica: “Avrei voluto provare. E’ un impegno gravoso, ma mi sono sempre messo a disposizione del servizio pubblico. Ho trovato resistenze in casa, e a questo mi piego. L’ho detto per tempo al ministro Speranza”, conclude.