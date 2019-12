Calabria, Oliverio gela Zingaretti: “Non mi candido”

Sa decisamente di carbone quanto la Calabria ha riservato per Natale al segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Era stato proprio il governatore del Lazio a chiedere al governatore uscente calabrese, Mario Oliviero, a candidarsi nuovamente per le prossime regionali, appellandosi all’unità invitandolo a “sostenere questo percorso di cambiamento e rinnovamento, messo in campo con la candidatura di Pippo Callipo, anche al fine di non disperdere il lavoro svolto in questi anni”.

Oggi però Oliviero ha declinato l’invito anzi, attraverso una lettera d’ispirazione ‘salomonica’ (in fondo il clima è comunque natalizio!), Oliviero ha ufficializzato il suo ‘passo indietro’.

“Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo, non faccio dividere il bambino a metà – scrive il presidente della Regione Calabria – Di altri sono e saranno le responsabilità. La Storia si incaricherà di fare giustizia di tutto, presto o tardi. Io faccio un passo indietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica. Ti riconfermo che è stato un errore politico grave e serio non aver voluto ricercare una soluzione che potesse rappresentare al meglio il fronte democratico nell’imminente campagna elettorale per le regionali, una soluzione di autentico rinnovamento, come fino all’ultimo ho sollecitato. Altrettanto grave e miope – spiega ancora scrivendo Oliviero – è stata la gestione burocratica e irrispettosa dell’intera vicenda e l’ostinazione ad impedire, in questi mesi, una soluzione partecipata ed aperta alle forze del centrosinistra, ai movimenti civici, agli iscritti e agli elettori democratici calabresi. Gli stessi che in tutte le occasioni, come le elezioni primarie che ci hanno visto in modo disinteressato a tuo attivo sostegno, hanno dimostrato generosità e voglia di decidere nell’interesse generale. Ad una grande forza democratica come il Pd non giovano egoismi correntizi e meschini veti ‘non detti’, ma una visione alta, in Calabria come per il resto del Paese. La mia – conclude infine – la nostra storia non finisce qui. Buon Natale Mario Oliverio”. Certo proprio un ‘buon Natale’ per Zingaretti non sarà…

