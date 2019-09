Calabria, terremoto all’alba oggi 9 Settembre 2019: treni sospesi e panico

Preoccupazione e tensione in Calabria, oggi, 9 Settembre 2019 quando si è manifestata una scossa di terremoto all’alba.

Che cosa è successo? Quali, se ci sono stati, i danni e i disservizi? Molta paura, tensione e panico per qualche minuto: poi la principale conseguenza, con la sospensione di molti treni.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo del terremoto all’alba di oggi 9 Settembre 2019 in Calabria.

Calabria, terremoto all’alba oggi 9 Settembre 2019: disservizi a Cosenza e treni sospesi

Il forte terremoto in Calabria, al largo di Cosenza ha infatti prodotto lo stop di molti percorsi ferroviari.

Treni fermi per il terremoto in Calabria avvenuto poco prima dell’alba e la cui intensità è stata avvertita, peraltro, in modo significativamente forte.

Aggiornamento ore 5.25

La situazione poche ore dopo il terremoto all’alba oggi 9 Settembre 2019 in Calabria presso Cosenza sembra essere sotto controllo ma ci sono comunque stati dei disservizi.

Cosa è successo in effetti?

Un terremoto di intensità piuttosto rilevante si è manifestato questa mattina prima dell’alba nel territorio della provincia di Cosenza.

Il sisma in Calabria ha avuto luogo alle ore 04:57, con la magnitudo dell’evento individuata in 4.2, stando alle strumentazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’epicentro è stato individuato al largo della costa cosentina, ad una profondità rilevante di 267 chilometri. Ed è questa importante distanza tra il sottosuolo e la superficie ad aver giocato un ruolo chiave, andando infatti ad attutire la forza con la quale il terremoto si è presentato.

Aggiornamento ore 8,12

La prima e principale conseguenza del terremoto all’alba oggi 9 Settembre 2019 in Calabria è stata la sospensione della circolazione dei treni.

La decisione, cautelativa è stata quella di predisporre uno stop della normale circolazione dei treni tra le località di Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e fra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza).

I tecnici della RfI (Rete Ferroviaria Italiana) stanno da ore lavorando sulle tratte per test e verifiche e l’eventuale manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessate.

In poco tempo, poi, la linea Paola-Cosenza è stata poi ripristinata dopo le 08:30 di oggi.

Si riscontrano ritardi anche di oltre un’ora e mezza. Non risultano intanto danni a cose o persone.

Ecco di seguito la nota di Rfi sullo stop ai treni.

“La circolazione è ripresa alle ore 08.35, e sta tornando progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria sulla linea Lamezia-Paola-Sapri fra Cetraro e Longobardi, sospesa alle 05.50 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Cetraro. Alle 07.05 era invece ripresa la circolazione dei treni fra Paola e Bivio Pantani, sulla linea Paola-Cosenza, anch’essa interessata dall’evento sismico. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana non hanno infatti riscontrato alcun danno all’infrastruttura dopo la ricognizione della linea a bordo dei carrelli ferroviari, partiti dalle stazioni di Paola e Amantea. Quindici i treni coinvolti, di cui due limitati nel percorso”.

Aggiornamento ore 12.37