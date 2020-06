Calcetto, Beach Volley, Boxe: si può finalmente tornare a praticare lo spot più amato

Come sappiamo, all’interno del nuovo Dpcm troveremo molti ‘graditi ritorni’ rispetto alle attività culturali, artistiche, ludiche e sportive.

Fermo restando che le discoteche, le Fiere ed i congressi, come spiega il Dpcm, “Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”, vediamo insieme di quali si tratta e come funzionerà e da quando:

Ecco la notizia che, giovani in primis, gli sportivi del Paese attendevano con ansia: vai con le amate ‘partitelle’, il calcetto, il ‘seguitissimo’ beach volley, ma anche sport ‘da contatto’ (ad oggi proibiti), come il il basket, la boxe, via discorrendo.

Come si legge infatti nella bozza del Dpcm, “A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili”.

Max