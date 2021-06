Mezzo miliardo di euro per i diritti tv della Serie A. Sarebbe questa l’offerta presentata da Sky a Dazn per rendere disponibile la sua app su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite. Lo anticipa il Sole24ore sul sito Internet. In questo modo, si legge sul sito, “i clienti Sky avrebbero accesso alle partite acquisite da Dazn oltre alle 3 partite che Sky si è aggiudicata per il triennio 2021-24”.