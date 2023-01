Calcio – Dybala, l’oro di Roma: una doppietta per battere la Fiorentina e continuare la corsa Champions 

Sempre più Dybala dipendente.

Una doppietta dell’argentino, che sfrutta due assist di Abraham, per battere la Fiorentina e rimanere in scia quarto posto (col secondo che dista solo quattro punti). Ma la fotografia dello stato delle cose in casa giallorossa la offre la ritrovata loquacità di Mourinho a fine gara: “Paulo voleva tornare dall’Argentina il 1 gennaio ma gli ho detto che senza di lui avremmo avuto difficoltà a battere il Bologna e allora lui si è partito il 27 dicembre. Ormai si è capito. Senza la joya non c’è Roma”.

Con lui in campo da titolare 8 vittorie su 10 presenze e la sensazione che prima o poi il goal, o una giocata decisiva, arriveranno. Così è stato anche con la viola di Italiano ridotta in 10 dal 24’ del pt per la doppia ammonizione di Dodò.

E’ una Roma che ancora non brilla per trame di gioco e velocità d’esecuzione ma con una difesa rocciosa e compatta basta poco per portare a casa il risultato. Verrebbe da chiedersi, e lo abbiamo fatto in conferenza stampa, che roma sarebbe senza Dybala e perché non si possa giocare con la difesa a quattro nemmeno quando si è in superiorità numerica. Mourinho ha glissato su entrambi gli argomenti rispondendo che gli interessa e spera solo di vincere a La Spezia e che i segreti tattici non si possono rivelare per non favorire gli avversari.

Detto di un Abraham scopertosi assist man (bellissima la sua giocata sul secondo goal, indicativa di come dovrebbe essere servito l’attaccante inglese) e della buona prova di Zalewski a tutta fascia, stavolta almeno la squadra di Mourinho a provato almeno ad alzare un po’ il baricentro nel pt seppure di occasioni da rete non ce ne siano state. La doppietta di Dybala a 8’ dal termina ha evitato la solita sofferenza finale, con la Fiorentina in inferiorità numerica capace comunque di tenere paradossalmente più palla dei giallorossi nella ripresa.

Si va verso una domenica che potrebbe regalare sorprese. Con due confronti diretti in zona Champions (Juve-Atalanta e Lazio-Milan) che potrebbero favorire l’ulteriore rimonta giallorossa. Non sarà facile (ricordate il goal di Abraham su rigore al 99’ la scorsa stagione?) ma si spera che l’aria di casa possa rivitalizzare il talento di uno Zaniolo da troppo tempo in ombra.

Le pagelle di Roma-Fiorentina 2-0

Rui Patricio 6, Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 6, Celik 5,5, Bove 6,5 (dal 67’ Matic 6), Cristante 6, Zalewski 6,5 (dal 67’ Spinazzola 6), Pellegrini 6 (dal 74’ Tahirovic ng), Dybala 7,5 (dall’89’ Solbakken ng), Abraham 6,5 (dall’89’ Belotti ng). All. Mourinho 6

Claudio Fontanini