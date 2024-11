CALCIO. GIORGIO POLACCO SARÀ AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2024 /FOTO

(DIRE) Roma, 18 nov. – Giorgio Polacco, under 35 e partner di una

delle più importanti law firm americane specializzate in diritto

dell’immigrazione, sarà presente al Social Football Summit 2024,

che si terrà a Roma il 19 e 20 novembre. Polacco, esempio di

successo italiano negli Stati Uniti, condividerà la sua

esperienza e il suo lavoro a stretto contatto con talenti e

professionisti del settore calcistico.

Avvocato e partner di Arce Immigration Law, Polacco è una

figura chiave nel panorama dell’immigrazione globale, supportando

atleti, allenatori e club che desiderano espandersi nel mercato

americano. Con il calcio in continua espansione negli Stati Uniti

e una crescente domanda di giocatori e tecnici internazionali, il

suo lavoro si concentra nel fornire soluzioni personalizzate per

navigare il complesso sistema legale statunitense, garantendo un

ingresso sicuro e di successo per i suoi clienti, tra cui il

“puma” Emerson, ex Roma e Juventus, che ha iniziato la sua

carriera da allenatore negli Stati Uniti.

“Il sistema di immigrazione americano, soprattutto per gli

sportivi, è regolato da norme complesse”, spiega Giorgio Polacco.

“Uno degli errori più comuni – sottolinea – è sottovalutare i

tempi del processo di immigrazione o non fornire sufficiente

documentazione per dimostrare l’idoneità”.

Secondo Polacco, “la pianificazione strategica e un’assistenza

legale specializzata sono essenziali per evitare problemi che

potrebbero compromettere la carriera di un atleta o il successo

di un club negli Stati Uniti”.

Grazie alla sua collaborazione con l’Italian American Chamber

of Commerce di Miami, Polacco ha ulteriormente rafforzato i

legami tra il talento italiano e il mercato americano, offrendo

opportunità concrete per imprenditori e professionisti. Inoltre,

il suo lavoro si estende a una vasta gamma di settori, dai

designer di moda agli ingegneri, architetti, scienziati, e

artisti.

Il successo di Polacco è frutto di un percorso formativo

internazionale reso possibile dal Dual Degree Program tra il

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre e la

Nova Southeastern University in Florida, che gli ha consentito di

diventare avvocato sia in Italia che negli Stati Uniti. È anche

promotore di iniziative innovative come il progetto “Ciao Mamma

Vado in America”, pensato per supportare studenti italiani

interessati a intraprendere la carriera legale negli Stati Uniti.

Durante la pandemia da COVID-19, Polacco ha pubblicato un

articolo su The International Law Section Gazette, analizzando le

sfide legali relative alle restrizioni sui viaggi per

professionisti e aziende internazionali. Speaker in eventi

prestigiosi come il Soccerex Miami e il LIDE Campinas in Brasile,

continua a portare la sua visione a livello globale.

Il Social Football Summit 2024 rappresenta un’importante

piattaforma per i professionisti del calcio e del digitale. La

partecipazione di Giorgio Polacco offrirà una prospettiva unica

sulle opportunità e sfide per atleti, allenatori e club che

desiderano affermarsi nel mercato americano. Attraverso la sua

guida, il ponte tra Italia e Stati Uniti si rafforza, aprendo

