Calcio, grazie a StarCasinò i sogni diventano realtà: Alessandro e la mamma all’Olimpico

L’amore per una squadra, nella maggior parte dei casi, è un sentimento che viene tramandato di generazione in generazione da padre, o madre, in figlio. Spesso intere famiglie sono fedeli ad uno stemma e con orgoglio portano nel cuore un determinato mix di colori. Questo è il contesto in cui è cresciuto Alessandro Sipone, romanista dalla nascita e da sempre amante della Squadra giallorossa come insegnatogli da sua madre. Quindi, per rendere il giusto omaggio alla donna che gli ha indicato la strada verso l’amore eterno, Alessandro ha contattato StarCasinò Sport per regalare a sua mamma, malata oncologica, il sogno di tutta una vita: assistere a una partita all’Olimpico dalla tribuna d’onore. E così è stato. Il brand, Premium Partner dell’AS Roma, ha offerto ad Alessandro e sua madre due posti esclusivi per vedere dal vivo a una partita casalinga dei giallorossi. Sui canali social di StarCasinò Sport è disponibile un video riassuntivo dell’esperienza vissuta dai due tifosi giallorossi.

Il sito di intrattenimento sportivo ha avuto modo di approfondire con Alessandro il suo amore per la squadra della Capitale, che, come sottolineato da lui stesso, coinvolge “tutta la nostra famiglia. Mia madre era abbonata alla Curva Sud da ragazza e spesso mi racconta di alcune partite che ricorda molto bene”. Ma non solo memorie, insieme hanno vissuto alcune storiche vittorie giallorosse, come la Conference League la scorsa stagione o lo Scudetto 2000/01: “Io avevo cinque anni ma ricordo tutto molto bene: tutto il quartiere in festa, bandiere giallorosse su ogni balcone e tifosi che cantavano dappertutto. Credo che da lì per me sia iniziato il vero Amore per la Roma. Grazie mamma” ha affermato commosso il giovane tifoso della Roma.

Seguendo le orme della madre, Alessandro ha detto di aver assistito in passato ad alcune partite della squadra all’Olimpico, sia in coppa che in campionato. Ma il regalo di StarCasinò Sport ha rappresentato qualcosa di unico: “È stato emozionante vedere mia madre in tribuna d’onore ed è stato tutto bellissimo: dall’accoglienza al cibo fino alla postazione in cui eravamo seduti. È stata una esperienza unica da fare almeno una volta nella vita! Grazie StarCasinò Sport!”. Alessandro ha inoltre approfondito il motivo per cui ha deciso di scrivere al brand partner dei giallorossi: “L’idea è nata vedendo i vari contest tra Instagram e Facebook e le varie esperienze vissute da più persone. Un giorno decisi di scrivervi per provare a realizzare il mio piccolo desiderio: fare questo regalo a mia madre e grazie a voi ci sono riuscito. Ve ne sarò per sempre grato”.

In conclusione, l’appassionato tifoso giallorosso ha confidato a StarCasinò Sport che il suo prossimo sogno è “incontrare la squadra o qualche giocatore. Vorrei poterli abbracciare veramente e ringraziarli per tutte le emozioni che anno dopo anno ci regalano. Vorrei dirgli che a prescindere dai risultati noi saremo sempre al loro fianco” – ha detto Alessandro, aggiungendo – “un altro mio sogno sarebbe quello di poter tornare a vincere un trofeo e festeggiare come l’anno scorso tutti insieme per le vie della Città Eterna”.

“Questo è il vero significato del nostro lavoro: realizzare i desideri di chi, come noi, vive lo sport con passione e con valori come il rispetto, lo spirito di appartenenza e la condivisione. Il nuovo modo di vivere lo Sport è un progetto dedicato principalmente ai tifosi e siamo davvero orgogliosi di poter offrire agli appassionati esperienze esclusive come questa. Alessandro è davvero un ragazzo d’oro e altruista che aspirava a realizzare il sogno di sua madre. Queste sono emozioni che solo l’amore vero può regalare” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.