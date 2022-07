Calcio – Il Real Testaccio presenta l’organigramma annunciando gli obiettivi prestigiosi da raggiungere

In una manciata di anni, con enormi sacrifici sostenuti da uno smisurato amore verso i suoi colori sociali – che rimandano alla storica realtà calcistica della Capitale che proprio qui ha avuto i suoi natali – oggi il Real Testaccio è una delle protagoniste nell’ambito delle numerose società calcistiche giovanili che animano i campi di Roma ed oltre.

Una società che oggi vede tutte le sue squadre militare nei campionati regionali ed in Promozione e che, nell’ambito di un’attenta pianificazione a medio raggio, ora si prefigge l’approdo nell’ancora più prestigioso ‘pianeta’ dell’Elite.

‘Un sogno ad occhi aperti’, che l’intero staff dirigenziale (per altro composto da tutti ‘testaccini doc’), ha tenuto a ribadire l’altra sera, in occasione della presentazione ufficiale dell’imminente stagione calcistica.

Real Testaccio: la presentazione ufficiale dell’organigramma in una location ‘romanamente significativa’

Ed eccolo lo staff dirigenziale del Real Testaccio che, nell’accogliente e ‘significativa’ cornice di Santa Maria di Galeria (qui infatti ‘batte’ il tempo uno degli ultimi 70 orologi rimasti al mondo con l’orario romano), ha voluto rendere pubblici i prossimi obiettivi da raggiungere.

Quindi, dopo aver confermato il proprio impegno affinché il Real Testaccio giunga ad imporsi fra le prime realtà sportive giovanili della Capitale, il Dg Fabio Di Marco, con a fianco il presidente Alessandro D’Antoni, il vice presidente Franco Bottoni, ed il Responsabile Tecnico, Stefano Censoni, tra conferme e novità, hanno presentando i tecnici di tutte le squadre. Erano naturalmente presenti anche i segretari ed i dirigenti come Stefano Gentili.

Real Testaccio: tra conferme e novità ecco i rispettivi tecnici di ogni squadra

In realtà, come abbiamo detto, visti gli eccellenti risulti riscontrati sul campo, rispetto ala precedente stagione sono molte le conferme, con Paolo Montella alla guida della Prima squadra, che parteciperà al campionato di Promozione si affianca come secondo Alessio Casalino.

Gli Juniores (2004) saranno guidati dall’ex Fiumicino Valentino Labella.

Quindi gli Under 18, che andranno in mano a Marco Ottavi mentre, gli Under 17, saranno affidati a Massimiliano Nobile.

Per gli Under 16 ci sarà Matteo Iacobucci fresco vincitore del campionato Juniores con al suo fianco Raffaele Lippo e negli Under 15, Walter Cavallo, al primo anno; a lui si affiancherà Stefano Liberati.

Fra le novità, gli Under 14, che ‘ritrovano‘ Fabrizio Frattali, in passato vincitore di 3 campionati con i colori giallorossi.

Real Testaccio, ecco gli altri tecnici e preparatori in forza alla società

L’immancabile Orlando Sembroni, un ‘veccho leone’ del calcio romano (fra l’altro, è un tecnico tesserato Uefa A), sarà il supervisore di tutto il settore giovanile e, in particolare, collaborerà con il mister Frattali per gli Under 14.

Infine, ecco i preparatori dei portieri: Cialente e Noccioli.

Max