Calcio in tv, via alla sfida Rai – Mediaset

Con lo start del campionato di Serie A 2021/2022, la sfida si fa subito accesa. Spazio in tv alle sfide tra Rai e Mediaset, chiamate ad accaparrarsi quella parte di pubblico appassionato di calcio ma non legato a DAZN. Come? Guardando, ad esempio, La Domenica Sportiva su Rai 2 o Pressing su Rete 4.

Infatti le due trasmissioni, domenica sera (22 agosto), si ritroveranno a “sfidarsi” in prima serata. Se dell’approdo di Pressing su Rete 4 per seguire l’avvio del campionato è notizia nota ormai da settimane, la novità giunge sul fronte Rai Sport, che decide di giocare d’anticipo con la nuova stagione de La Domenica Sportiva, sempre gestita da Jacopo Volpi: la prima puntata non andrà in onda in seconda serata, come di consueto, ma inizierà alle 21.50. Pertanto, un lungo talk sportivo nella domenica sera di Rai 2 – con la volontà di bissare il successo de Il Circolo degli Anelli durante le Olimpiadi – cui seguirà a mezzanotte e mezzo L’Altra DS con Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

Una mossa che va in risposta a Mediaset, che sempre domenica, dalle 21.50, sarà in diretta su Rete 4 con Massimo Callegari e Monica Bertini alla guida di Pressing. Un appuntamento, sembra previsto soltanto per le prime due giornate di campionato (22 e 29 agosto).

Le due trasmissioni, tra highlights, gol, immagini, commenti e interviste, andranno così in onda in contemporanea, mentre la giornata d’esordio di Serie A dovrà ancora concludersi. Infatti Roma-Fiorentina e Napoli-Verona si giocano alle 20.45, mentre Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan direttamente lunedì).