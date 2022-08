Calcio, Inter: Lukaku punta al titolo

“La stagione al Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio di prima perché penso che in un anno la gente abbia dimenticato le cose che sono capace di fare in campo. Quella è una sorta di rabbia che ho dentro di me. Anche il fatto che la squadra non abbia vinto l’anno scorso… Tutti insieme speriamo di fare meglio e portare almeno qualcosa a casa“. Sono queste le lampanti parole, rilasciate in un’intervista a DAZN, di Romelu Lukaku che si è soffermato su diversi punti.

Prima di tutto, sugli obiettivi stagionali. Meglio il titolo di squadra o quello della classifica cannonieri?

“A me non importa della classifica marcatori, vi dico onestamente. Io penso solo allo scudetto. Sì, i gol arrivano, ma siamo all’Inter, qui si gioca per lo scudetto e non per le cose individuali”, ha detto il centravanti belga.

Il quale poi ha parlato di pressioni sul campo. “La pressione ce l’hai in allenamento perché ogni giocatore provoca sempre. Questa è la più grande pressione, il resto non mi importa. Io sono uno concentrato su quello che devo fare in campo, non leggo la stampa, faccio l’allenamento e tutto quello che devo fare per vincere la partita e alla fine deve vincere l’Inter, il resto non mi importa”.