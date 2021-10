Calcio, Josh Cavallo svela: “Sono gay”. E’ uno dei primi a fare coming out

Se non è il primo, è sicuramente sul podio. Finora i calciatori in attività ad aver dichiarato di essere gay sono pochissimi. Tra questi c’è Josh Cavallo, calciatore dell’Adelaide United che milita nella A-League australiana. Il giovane, 21 anni, ha fatto coming out con un video di circa due minuti pubblicato su Instagram.

“Oggi sono pronto a parlare di qualcosa di personale di cui mi sento finalmente a mio agio a parlare nella mia vita. Sono orgoglioso di annunciare pubblicamente che sono gay“, ha detto il giovane calciatore. “Crescendo – ha aggiunto – ho sempre sentito il bisogno di nascondermi perché mi vergognavo”.

Cavallo ha raccontato la difficoltà di essere gay in un mondo, quello del calcio, che vede ancora l’omosessualità come un tabù: “Mi vergogno di non aver mai potuto fare ciò che amavo ed essere gay. Nascondere chi sono veramente, inseguire un sogno che ho sempre desiderato da bambino, giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo”.

E ancora: “Crescere essendo gay e giocare a calcio erano solo due mondi che non si erano mai incrociati prima. Ho vissuto la mia vita presumendo che questo fosse un argomento di cui non si sarebbe mai parlato. Poi conclude: “Fare coming out pubblicamente potrebbe avere un impatto negativo su una carriera. Come calciatore gay, so che ci sono altri giocatori che vivono in silenzio”.