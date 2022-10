Calcio, la Lazio trema, Immobile out. Al 29′ della sfida contro l’Udinese si è bloccato Ciro Immobile.

L’attaccante biancoceleste ha sentito dolore al flessore della coscia sinistra e ha chiesto il cambio. Non si conoscono le condizioni del calciatore, il rischio è un mese o poco più di stop che per il calciatore, vista la sosta per il Mondiale in Qatar. Se lo stop venisse confermato In totale salterebbe sette gare: l’Atalanta di domenica prossima, Midtjylland e Salernitana, Feyenoord, il derby con la Roma e la Juventus di Allegri con in mezzo la gara con il Monza.