Calcio, Lazio e Roma, operazioni di mercato

Lazio, vertice di mercato, ecco gli obiettivi. All’inizio della prossima settimana è previsto un vertice con il presidente Lotito per fissare strategie di mercato. Dopo i riscatti di Acerbi ed Escalante, in entrata sono tantissimi nomi sulla lista. Da Jorginho a Torreira del Galatasaray. Attenzione a un possibile interesse della Salernitana per Marcos Antonio.

Roma, ecco Ndicka. Dopo una trattativa lunga e la concorrenza, alla fine Evan Ndicka ha scelto la Roma. Da mesi Tiago Pinto aveva preso i contatti con l’entourage del difensore a parametro zero. Il difensore ha dato la parola e l’ha rispettata anche quando il Milan si è presentato con un’offerta più alta. Ndicka è un centrale mancino, un profilo che ai giallorossi mancava. Dovrebbe prendere il posto di Ibanez, dato in uscita. Ndicka ha anche una buona tendenza al gol: 12 in carriera di cui 6 di testa. Ha scelto la nazionale ivoriana (a discapito di quella camerunense) e a gennaio sarà assente per la Coppa d’Africa. Ha scelto la maglia numero 5.