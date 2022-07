Calcio, Lazio, entrate e uscite: il punto. Il settimo e l’ottavo colpo del mercato biancoceleste sono imminenti. Vecino e Provedel entro il weekend arriveranno alla corte di Sarri.

Fumata bianca a un passo. Per il centrocampista uruguaiano, svincolato dall’Inter, si attende di piazzare Akpa Akpro, fuori dal progetto e fuori dalla convocazione per il ritiro in Germania. Per Vecino, intesa di massima per un triennale da 1,5 milioni. Si muove la pista Provedel.

L’accordo tra Lazio e Spezia, da 2,5 milioni, attende lo scambio di documenti e l’annuncio ufficiale. Lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche.